Caos tamponi in casa Lazio: la FIGC apre un’inchiesta

La FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta per quanto riguarda i tamponi effettuati dalla Lazio

Prosegue il caos tamponi in casa Lazio. Caos che, come riportato da Il Messaggero, ha portato anche la FIGC ad aprire un’inchiesta guidata dal pm Chiné. Ancora una volta, i tamponi effettuati dalla UEFA hanno rilevato valori per i quali viene chiesto lo stop del calciatore.

Non la vedrebbe così la Lazio che considera quei risultati bordeline e dei falsi positivi al Covid-19. I risultati dei tamponi effettuati dal club biancoceleste, invece, hanno dato esito negativo 48 ore prima della sfida con il Torino; tanto che quei calciatori fermati dalla UEFA sono poi scesi in campo. Per questo motivo, la Procura federale ha chiesto tutto il materiale necessario.