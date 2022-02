Ascolta la versione audio dell'articolo

Capello: «Juve in Champions darà fastidio a tutti. Il Liverpool rispetti l’Inter». Così l’ex tecnico dagli studi di Sky Sport

Fabio Capello ha parlato dagli studi di Sky Sport in vista degli ottavi di Champions.

Le sue parole: «La Juve due mesi fa era in calo, non aveva idea, le mancava personalità. Giocava tanto per giocare, non era una squadra che sapeva dove andare. Dopo il mercato, ha recuperato il sistmea di gioco, ha pensato a sistemare difesa e centrocampo: ora con Vlahovic, Dybala e Morata può creare problemi a tutti quanti. L’Inter si è confermata, ha personalità e anche nelle ultime partite ha dimostrato di essere più squadra, avere più forza. Va rispettata, e pensando all’avversario cioè il Liverpool visto nel campionato inglese devo dire che l’ultimo Liverpool non è una grandissima squadra».