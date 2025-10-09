Caprile Cagliari, l'intervista al portiere: «Siamo partiti bene ma il campionato è lungo. Fa piacere sentirsi accostati a top club ma la mia testa...»

Caprile Cagliari, parla il portiere rossoblù: «Siamo partiti bene ma il campionato è lungo. Fa piacere sentirsi accostati a top club»

Il Cagliari di Fabio Pisacane continua la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. Al CRAI Sport Center la squadra lavora con intensità, alternando esercitazioni fisiche e tattiche per arrivare pronta all’appuntamento.

Nel frattempo, il portiere Elia Caprile – classe 2001 e tra i protagonisti di questo avvio di stagione – ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato della propria crescita personale, del rapporto con il gruppo e delle ambizioni che i rossoblù coltivano per il prosieguo del campionato. Le sue parole:

BILANCIO – «Siamo partiti bene e dobbiamo darcene atto perché i punti raccolti finora sono una buonissima prova. Però il campionato è lungo e bisogna restare concentrati sull’obiettivo. Centrare la salvezza il prima possibile è la priorità».

AVVIO CAMPIONATO – «Lavoro quotidianamente per diventare la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. Sono quindi contento, ma è solo la prima parte del torneo».

IMPRESSIONI SERIE A – «Il livello si è alzato. Le proprietà straniere che sono entrate in diverse società hanno iniettato investimenti e hanno portato a un livello superiore la Serie A. E’ un plus per tutti avere un torneo più competitivo. Però non contano solo i soldi per fortuna…».

PISACANE – «La società ha affidato a Fabio Pisacane la squadra: un allenatore giovane, all’esordio con una prima squadra che si sta dimostrando preparato e credibile con la sua proposta di calcio. Conosce bene le dinamiche dello spogliatoio, ha portato principi di gioco nuovi e noi ci fidiamo di lui».

VALUTAZIONE MERCATO – «Fa piacere sentirsi accostati a top club. Però la mia testa è sul Cagliari, sono concentrato ad aiutare tutti nel raggiungimento della salvezza».

