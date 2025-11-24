Capuano consiglia alla Fiorentina: «Hai visto la Juve con i 'tifosi'? Sarebbe carino che anche a Firenze, dopo lo spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa...»

Capuano consiglia alla Fiorentina: «Sarebbe carino che anche a Firenze, dopo lo spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa…»

Il derby della Mole tra Juventus e Torino, disputato l’8 novembre, non resterà impresso soltanto per lo 0-0 maturato sul campo. Purtroppo, la sfida è stata macchiata da un episodio extracalcistico che ha oscurato il valore sportivo dell’incontro.

All’Allianz Stadium, infatti, alcuni tifosi si sono resi protagonisti di comportamenti offensivi, mimando più volte il gesto dell’aeroplano rivolto verso il settore occupato dai sostenitori granata. Un atteggiamento che ha suscitato indignazione e condanna, poiché privo di rispetto e sensibilità.

Il gesto richiamava in maniera inaccettabile la tragedia di Superga, una ferita indelebile nella storia del Torino e del calcio italiano. Un episodio che ricorda quanto sia necessario mantenere il rispetto e la memoria anche all’interno di un contesto sportivo, dove rivalità e passione non devono mai sfociare in offese o provocazioni.

Il giornalista Giovanni Capuano ha fatto un plauso ai bianconeri per la decisione dura nei confronti dei pochi ‘tifosi’ e ha fatto un appello alla Fiorentina dopo i cori discriminatori nei confronti di Vlahovic al Franchi.

La #Juventus mette al bando quattro persone responsabili di aver mimato il gesto dell’aereo nel corso del derby contro il #Torino.



Eccellente.



Sarebbe carino che anche a Firenze, dove sabato è andato in scena il solito spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa.… — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 24, 2025

