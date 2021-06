Caputo: «Mancata convocazione ad Euro2020? Mi è dispiaciuto ma ormai l’ho digerita»

Ciccio Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in vista dell’ottavo di finale di Euro2020 tra Italia ed Austria. Le sue parole

Ciccio Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in vista dell’ottavo di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria.

LOCATELLI – «Il mercato porterà delle novità, ma noi abbiamo alle spalle una società importante. Locatelli merita qualcosa di importante, siamo tranquilli».

GOL LOCATELLI – «Quella è veramente una parte del Sassuolo. Sono giocate che abbiamo fatto lì. Vederli gioire, vederli trascinare la nazionale è veramente un motivo di orgoglio. Sappiamo noi quello che abbiamo vissuto e abbiamo fatto in questi anni, quindi non posso che tifare per loro».

LOCATELLI O VERRATTI – «La qualità è altissima, sono due giocatori forti, forti, forti. Manu ha dimostrato che può giocare benissimo in questa squadra, anzi la sta proprio trascinando a traguardi importanti. Meriterebbe di giocare, ma come lo merita Verratti. Meglio se decide il mister…».

ESCLUSIONE EURO 2020 – «Eh, vabbè… ormai l’ho digerita. Mi è dispiaciuto tanto, ci ho provato in tutti i modi nell’ultimo periodo. Ho avuto un infortunio che non riuscivamo a capire bene quale fosse il problema. Quando l’abbiamo capito ho provato le ultime partite a rientrare, ma non è andata come pensavo. Mancini ha fatto le sue scelte, ma non posso che ringraziarlo per le convocazioni precedenti».