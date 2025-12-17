Carboni Genoa, possibile separazione a gennaio: due club sono in pressing con l’Inter per l’argentino. Ecco i dettagli della possibile operazione

Carboni Genoa, la separazione a gennaio è assolutamente possibile. Pisa e Verona sono in pressing sull’Inter per avere il talento argentino

La finestra invernale di mercato si preannuncia decisiva per il futuro di Valentin Carboni e il tema Carboni Genoa è ormai centrale nelle strategie dell’Inter. Il giovane trequartista argentino, classe 2005 e considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio nerazzurro, è pronto a interrompere anticipatamente la sua esperienza in prestito al Genoa, un’avventura che non ha rispettato le aspettative iniziali in termini di crescita e continuità.

L’operazione Carboni Genoa era nata con presupposti importanti: spazio, responsabilità e un percorso di maturazione graduale in Serie A. Tuttavia, la realtà del campo ha raccontato una storia diversa. Carboni ha faticato a ritagliarsi un ruolo stabile nelle gerarchie tattiche del Grifone, trovando pochissimo minutaggio. I numeri parlano chiaro: 12 presenze complessive in campionato, soltanto tre da titolare e nessun gol segnato. L’unica rete stagionale è arrivata in Coppa Italia, troppo poco per un profilo che ha bisogno di giocare con continuità.

Questa situazione di stallo ha spinto l’Inter a intervenire per proteggere il proprio investimento. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, i dialoghi tra i due club sono ormai avanzati e l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito Carboni Genoa sarebbe vicino alla definizione. Il rientro a Milano, però, non rappresenterà un ritorno stabile: si tratterà soltanto di un passaggio tecnico in vista di una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’obiettivo dell’Inter è chiaro: individuare un contesto in cui Carboni possa essere protagonista e non una semplice alternativa. Per questo motivo, il futuro del fantasista argentino dovrebbe restare in Serie A, ma lontano da Genova. Al momento, due club si sono mossi con decisione: Sassuolo e Parma. Entrambe le società hanno manifestato un interesse concreto per accogliere Carboni in prestito fino al termine della stagione.

Dal punto di vista tecnico, sia Sassuolo sia Parma rappresentano ambienti ideali per il rilancio del giocatore. Si tratta di piazze storicamente attente allo sviluppo dei giovani, capaci di garantire spazio, fiducia e un calcio più adatto alle caratteristiche di Carboni. Dopo l’esperienza Carboni al Genoa, l’Inter non vuole correre rischi e intende scegliere con grande attenzione la prossima destinazione.

In conclusione, il capitolo Carboni Genoa sembra ormai prossimo alla chiusura. Per il talento argentino si apre una nuova opportunità di crescita, fondamentale per rimettere in carreggiata un percorso che resta di altissimo livello. Le prossime settimane saranno decisive per definire il nuovo progetto tecnico e rilanciare una delle promesse più interessanti del calcio italiano.