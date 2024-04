Carnesecchi su Fiorentina Atalanta: «Abbiamo sprecato un tempo»

Le dichiarazioni del portiere dell’Atalanta Carnesecchi dopo la semifinale di Coppa Italia d’andata contro la Fiorentina

Ai microfoni di Mediaset, il giocatore Carnesecchi dell’Atalanta ha parlato così dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

«Secondo me nel secondo tempo siamo migliorati tanto sotto il profilo del gioco. Possiamo fare bene a casa nostra dove dobbiamo sperare di dare continuità. I meriti della viola sono venuti fuori sicuramente non siamo arrivati al loro portatore di palla, ci siamo un po’ aperti. Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina. Nel primo tempo ci è mancata un pò di pressione offensiva, ho avuto la sensazione che nel secondo tempo siamo stati in partita».