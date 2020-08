Carpi Pochesci, giorni decisivi: il tutto dipende dalla nuova proprietà, nelle prossime ore si discuterà l’eventuale contratto

(Patrick Iannarelli) – Sandro Pochesci può diventare il nuovo allenatore del Carpi nella prossima stagione, ma tutto dipenderà anche dal passaggio della nuova proprietà. Stando a quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, queste saranno ore decisive per il futuro dei biancorossi. La fumata bianca può arrivare nei prossimi giorni, ma il tutto dipenderà anche dalla vendita e dall’eventuale closing. Si lavora per il futuro in casa biancorossa.