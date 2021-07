Carrara premia Bernardeschi: «Questa è stata una grandissima estate»

Federico Bernardeschi è stato premiato dal comune toscano con l’Alta Benemerenza. Ecco le sue dichiarazioni

Prosegue l’estate magica di Federico Bernardeschi. Dopo l’Europeo vinto e il matrimonio con Veronica Ciardi , l’esterno della Juve è stato premiato dal comune di Carrara con l’Alta Benemerenza.

«Sono davvero contento di essere qui, fiero e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Sono contento: questa estate è stata una grandissima estate. I momenti bui fanno parte della vita, ma l’importante è rimboccarsi le maniche per trasformare i momenti difficili in qualcosa di straordinario. Per me è un momento di ripartenza, sono felice».

Il sindaco De Pasquale ha aggiunto: «Non è solo un riconoscimento allo sportivo, ma all’uomo; Federico qui è diventato grande, qui si è sposato, qui torna per stare con la sua famiglia e il suo attaccamento alla città è fortissimo. Poi ha fatto conoscere Carrara nel mondo e di questo ovviamente siamo orgogliosi. Grazie per quello che fai e per quello che sei».

TUTTE LE NEWS SULLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24.COM