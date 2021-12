Carta segreta Ronaldo: ecco cosa succederebbe se non venisse trovata

Carta segreta Ronaldo Juve: cosa succede se non viene trovata. Ecco lo scenario in caso di mancato possesso del documento

E se la “carta segreta” riguardante la cessione di Cristiano Ronaldo non dovesse essere trovata? È l’interrogativo che si pone Tuttosport, spiegando i possibili scenari nel caso si verifichi questa ipotesi. Ammesso e non concesso che quella fosse una prova molto importante per dimostrare un presunto reato o qualche responsabilità specifica della Juventus, l’accusa ne sarebbe privata.

Il che non toglie che, in un’eventuale fase di dibattimento, potrebbero considerare la mancata collaborazione da parte del club bianconero nel reperire la carta Ronaldo, come a dimostrare che quel documento avrebbe potuto aggravare la loro posizione. Nessuno al momento conosce i contenuti di quella carta, per cui si possono fare solamente delle ipotesi, a meno che non emerga qualcosa di più circostanziato in qualche intercettazione. La Juventus, fino a questo momento, ha taciuto sul tema.