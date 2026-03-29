Casemiro, altro che Inter! C’è apertura totale ad un trasferimento in MLS: ecco chi lo vuole

Casemiro, altro che Inter! C’è apertura totale ad un trasferimento in MLS: ecco chi vuole il centrocampista brasiliano

Il futuro di Casemiro, centrocampista brasiliano ex Real Madrid, sembra indirizzarsi più verso gli Stati Uniti che verso la Serie A. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter Miami avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e presentato una prima proposta concreta.

Inter Miami avanti, ma tutto dipende dall’offerta

Il centrocampista sarebbe aperto a un trasferimento in Florida, sia per il progetto sportivo sia per ragioni personali. La trattativa, però, non è ancora definita: la scelta finale dipenderà soprattutto dai numeri economici, anche perché sul brasiliano restano vive altre offerte provenienti da club europei e sauditi.

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🚨🇺🇸 Understand Inter Miami have started talks with Casemiro’s camp as first proposal has been sent!



Casemiro, open to Miami move with ambitious project + personal life.



Deal depend on financial proposal, as he received more bids from Europe/Saudi.



🎥➕ https://t.co/GpSmSjPykI pic.twitter.com/FglVvog09d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

PAROLE – «🚨🇺🇸A quanto pare, l’Inter Miami ha avviato i colloqui con l’entourage di Casemiro, avendo già inviato la prima proposta. Casemiro è aperto a un trasferimento a Miami per via del suo ambizioso progetto e dei suoi impegni personali. L’accordo dipenderà dalla proposta economica, dato che ha ricevuto diverse offerte da club europei e sauditi».