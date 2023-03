Caso Barcellona, Laporta: «Attacco feroce, è tutto falso»

Caso Negreira, il presidente del Barcellona Joan Laporta risponde alle accuse contro il club blaugrana. I dettagli

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del caso Negreira a margine di un evento all’Auditori 1899.

LE PAROLE – «Il sentimento del Barcellona non si compra e non si vende, ma non si sporca neanche. Negli ultimi giorni ci sono stati degli attacchi feroci per sporcare il nostro club che non hanno nulla a che vedere con la realtà. Il Barça è un club con dei valori e usiamo questa parola, valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono davvero una parte fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva. Ed è per questo che il Barça è ammirato e riconosciuto in tutto il mondo. Succede anche che alcuni, spinti dall’invidia, cercano di erodere la nostra reputazione con campagne condotte in malafede».