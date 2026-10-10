Caso Cristiano Ronaldo, l’annuncio del presidente Proença cambia tutto! Cosa è successo dopo la sospensione dal Portogallo, c’è una novità clamorosa

Caso Cristiano Ronaldo, il presidente Proença ha annunciato una novità clamorosa per la situazione con il Portogallo

Il caso relativo a Cristiano Ronaldo continua a occupare il centro del dibattito attorno alla Nazionale portoghese. L’attaccante e capitano lusitano è attualmente sospeso in via cautelare a seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare, scaturito dall’abbandono del ritiro durante l’ultima sosta per le Nazionali dopo le tensioni sorte con il commissario tecnico Jorge Jesus. Nonostante la misura cautelare in atto e in attesa che l’iter si concluda, la Federazione calcistica del Portogallo si sta già muovendo per ricucire lo strappo e riavere il fuoriclasse a disposizione.

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Le parole del presidente Pedro Proença: “C’è grande voglia di riavere il nostro capitano”

A fare il punto sulla vicenda è stato il presidente federale Pedro Proença, intervenuto a margine dell’inaugurazione dei nuovi campi presso il centro di formazione del Porto. Il dirigente ha gettato acqua sul fuoco, esprimendo la chiara intenzione delle parti di ricomporre la frattura:

“C’è grande voglia di riavere il nostro capitano”

Trattandosi di una volontà condivisa, la federazione punta a reinserire Ronaldo nei ranghi nel minor tempo possibile. Dal canto suo, Jorge Jesus ha aperto al ritorno del numero 7, a patto che ci siano le opportune condizioni sportive per una nuova chiamata. Allo stesso tempo, lo stesso attaccante, dopo essersi scusato con i compagni di squadra per aver lasciato la sede del ritiro, ha confermato la propria piena disponibilità a vestire ancora la maglia della propria selezione.

Verso il raduno di novembre: la mediazione federale per superare il caso

Nel chiarire la natura della vicenda, Proença ha derubricato le divergenze a un “malinteso” da cui trarre insegnamento, auspicando che la parentesi possa chiudersi definitivamente con la prossima sessione di impegni internazionali:

“Tutti, senza eccezione, vogliamo essere di nuovo insieme a novembre”

Nonostante la posizione di Cristiano Ronaldo resti formalmente sospesa in attesa dei risvolti disciplinari, la linea della dirigenza è tracciata: ricompattare l’ambiente e presentarsi al raduno di novembre con il gruppo al completo e il proprio capitano di nuovo in campo.