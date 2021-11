Caso Ihattaren, Raiola: «Se vuole il mio aiuto, lo aiuterò...»

L’agente Mino Raiola ha parlato del caso riguardante il suo assistito Ihattaren

Mino Raiola, intervistato da Voetbal International, ha chiarito la situazione di Mohamed Ihattaren. L’olandese è tornato in patria nelle ultime settimane, facendo perdere le sue tracce alla Sampdoria, club nel quale è in prestito dalla Juventus.

RAIOLA – «Sai che non parlo mai dei miei giocatori, per questo non scrivo un libro. Quindi non una brutta parola da parte mia su Ihattaren e se vuole ancora il mio aiuto, lo aiuterò. Ma è vero che non abbiamo avuto contatti per un po’».