Caso Inter Juventus, magistrato anti-camorra a Le Iene: «Dobbiamo far diradare la nebbia»

I magistrato anti-camorra Catello Maresca ha parlato a Le Iene di quell’Inter Juventus del 2018

Nuovo servizio de Le Iene in onda questa sera su Inter Juventus del 2018. Dopo il mancato doppio giallo a Pjanic, nel mirino è finita l’espulsione di Vecino per l’intervento su Mandzukic. Al termine del caso presentato in serata, è intervenuto Catello Maresca, magistrato anti-camorra e candidato sindaco a Napoli. Le sue parole riportate dal Corriere della Sera.

«Ascoltare i dialoghi tra Var e arbitro? La trasparenza dev’essere il primo obiettivo. Il calcio deve ritornare a essere una passione senza lati oscuri. Dobbiamo far diradare le nebbie».