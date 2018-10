Caso Juve: dopo l’inchiesta di Report, pronta a muoversi la Procura Federale

Juventus: dopo l’inchiesta di Report sui rapporti tra società e tifoseria organizzata, anche la Procura Federale è pronta a muoversi nuovamente con un altro filone di indagine

I rapporti tra la Juventus e la tifoseria organizzata, i biglietti regalati dalla società agli ultras, gli ambienti malavitosi della Ndrangheta compenetrati anche in quelli vicini alla Curva Sud bianconera: l’inchiesta di Report di ieri sera su Rai 3 ha aperto nuovi scenari in quello che si potrebbe definire senza dubbio con un secondo filone delle vicende che, già un anno fa circa, avevano portato i bianconeri a pagare una pesantissima multa (oltre mezzo milione di euro) e il presidente juventino Andrea Agnelli ad una squalifica di tre mesi. Da allora, almeno secondo quanto trapelato ieri dall’inchiesta a firma del giornalista Federico Ruffo, non molto sembrerebbe essere cambiato. Anzi… Possibile allora che la FIGC decida nuovamente di intervenire.

Lo riporta stamane Il Fatto Quotidiano, secondo cui non è escluso che già nei prossimi giorni la Procura Federale chieda a Report tutto il materiale (testimonianze ed intercettazioni) raccolto per il servizio di ieri allo scopo di aprire una ulteriore inchiesta che potrebbe portare nuove conseguenze ai bianconeri sul piano sportivo. Per quanto riguarda la giustizia ordinaria, invece, al momento c’è solo un processo in atto, Alto Piemone, in cui però la Juventus – è bene precisarlo – non è direttamente coinvolta. Ciò che rischia al momento la società (e di nuovo Andrea Agnelli, insieme ad altri dirigenti bianconeri, tra cui il quasi ex direttore generale Beppe Marotta) riguarda l’ambito prettamente calcistico.