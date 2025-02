Caso Rubiales, la testimonianza di Hermoso: «Non ho potuto reagire in nessun modo al bacio»

La testimonianza di Jennifer Hermoso, calciatrice della Spagna, sul bacio ricevuto dall’ex presidente della Federazione Rubiales

Con l’inizio del processo per il caso Rubiales, Jennifer Hermoso ha rilasciato la sua testimonianza sull’accaduto dopo la finale del Mondiale femminile.

LA TESTIMONIANZA– «Rubiales mi prese la testa fra le mani e non ho potuto reagire in nessun modo. Sentii che il bacio era fuori contesto, che mi stava baciando il mio capo e che questo non dovrebbe succedere in nessuna relazione di lavoro. Mi sono sentita non rispettata. Sentivo che era stato macchiato uno dei momenti più felici della mia vita».