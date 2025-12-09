 Caso Salah, il Bayern ci pensa? Eberl: «Acquistiamo loro 2»
Caso Salah, il Bayern Monaco ci pensa? Eberl chiarisce le intenzioni dei bavaresi nel calciomercato di gennaio: «Abbiamo Karl, i nostri acquisti saranno loro due!»

Caso Salah, il Bayern Monaco ci pensa? Il ds dei bavaresi commenta la vittoria in Champions, smentendo le voci su Salah e chiarendo le motivazioni

Dopo il successo per 3-1 dello Sporting che ha portato il Bayern Monaco a quota 15 punti nella sesta giornata di Champions League, il direttore sportivo Max Eberl ha analizzato la situazione della squadra e ha affrontato con decisione alcuni rumor legati al mercato invernale. Una prestazione convincente dei bavaresi, che proseguono una stagione fin qui impeccabile, tanto da non considerare priorità nuovi innesti.

SU SALAH E IL MERCATO DI GENNAIO«Salah? Con Lennart Karl abbiamo un talento eccezionale. Ora mettere qualcuno davanti a lui non avrebbe senso».

SULLA POLEMICA LEGATA ALLE PAROLE DI SALAH«Ho seguito le sue dichiarazioni, ma non ho seguito la vicenda in profondità. Come andrà avanti ora, onestamente, grazie a Dio non è un mio problema».

NESSUN ARRIVO DALL’ESTERNO: RINFORZI DAGLI INFORTUNI«La nostra squadra è super omogenea, è emozionante, dal nostro punto di vista equilibrata sia in attacco che in difesa. Un nuovo giocatore può anche significare portare inquietudine, perché allora forse i ruoli non sono più così chiari».

SUL RIENTRO DEGLI INFORTUNATI«Hiroki è già tornato, Phonzie oggi per la prima volta è di nuovo in squadra, Jamal tornerà anche lui, quindi i nostri trasferimenti arrivano dall’interno. Ora, onestamente, non è previsto nulla: la nostra squadra è super omogenea, emozionante e dal nostro punto di vista equilibrata. Un nuovo giocatore può sempre significare disordini, perché allora i ruoli potrebbero non essere sempre così chiari. Al momento non vediamo che dobbiamo agire».

