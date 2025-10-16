Cassano attacca: «L'Inter in questi quattro anni era la più forte, ha vinto uno scudetto: grazie ad Inzaghi abbiamo buttato...»

Cassano non ci sta: «Inter? Grazie ad Inzaghi abbiamo buttato tre campionati al cesso». Le sue dichiarazioni

Antonio Cassano torna a far discutere. L’ex fantasista, intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, ha rivolto dure critiche alla gestione di Simone Inzaghi nei suoi anni all’Inter. Secondo Cassano, la squadra nerazzurra era la più forte del campionato negli ultimi quattro anni, ma l’allenatore avrebbe “buttato al cesso” ben tre scudetti che erano alla portata.

Non sono mancate, però, parole di apprezzamento per la decisione del club di affidarsi a Cristian Chivu, definita da Cassano una scelta “intelligente”, pur ricordando che la prima opzione della dirigenza era stata Cesc Fàbregas.

L’ex attaccante ha poi difeso alcuni protagonisti della passata stagione, come Marko Arnautović e Alexis Sánchez, sottolineando che il loro rendimento deludente non fosse legato a una mancanza di qualità, bensì a una gestione tecnica inadeguata.

Infine, Cassano ha puntato il dito contro l’operazione che portò Joaquín Correa a Milano per 35 milioni di euro, un acquisto fortemente voluto da Inzaghi e che, a suo giudizio, si è rivelato un fallimento di cui l’ex tecnico dovrebbe assumersi la piena responsabilità. Le parole

SULL’INTER – «L’Inter in questi quattro anni era la più forte, ha vinto uno scudetto: grazie ad Inzaghi abbiamo buttato tre campionati al cesso. Poi quest’anno la scelta Chivu è stata intelligente anche se loro avevano puntato Fabregas. Ma sono convinto che lui sa lavorare, farà l’allenatore a grandissimi livelli e sta gestendo bene».

SU ARNAUTOVIC E SANCHEZ – «Poi mi da fastidio che si dica che avevano attaccanti scarsi l’anno scorso: Arnautovic è scarso? In base a cosa? Perché si mangia un gol? Oppure due anni fa c’era Sanchez che sta facendo sfracelli in Spagna a 38 anni, era scarso? Se fai giocare sempre i soliti e ogni tanto metti un attaccante forte come loro due che non li caghi, il problema non è dei ragazzi, è chi li gestisce»

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI CASSANO SU INTERNEWS24