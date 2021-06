Cassano: «Un presidente mi aveva dato carta bianca per prendere Bielsa»

Antonio Cassano svela un retroscena relativo a Marcelo Bielsa: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante di Inter, Milan e Sampdoria

Antonio Cassano, in live Twitch alla Bobo TV, ha svelato un aneddoto relativo a Marcelo Bielsa e ad un presidente di una squadra, non rivelata dall’ex attaccante.

«Mi ha chiamato il presidente di una squadra, non faccio nomi per rispetto, e mi ha detto che mi avrebbe dato carta bianca per andare a prendere Bielsa. Io gli ho chiesto: “Per fare cosa?”, e lui ha tentennato. Allora io ho detto basta così».