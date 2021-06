Cassano: «Italia? Fatico a dire che vincerà, non abbiamo i campioni»

Antonio Cassano ha detto la sua in merito all’Italia che si appresta ad esordire ad Euro2020: ecco le sue dichiarazioni

Antonio Cassano, in live Twitch alla BOBO TV, ha detto la sua sull’Italia che si appresta ad esordire ad Euro2020.

«Io con questa formazione faccio fatica a dire che l’Italia può vincere l’Europeo. Non abbiamo mai incontrato una squadra top e le squadre che sono davanti a noi lo sono di gran lunga. Tutto l’entusiasmo è merito solo di Roberto Mancini perché non abbiamo i campioni su cui appoggiarci come nel 2006. Dagli ottavi in poi posso anche benissimo andare a casa. Se dovesse succedere un imprevisto, il voto di Mancini sarà sempre 10, se vince gli diamo la lode. Florenzi ed Emerson hanno giocato poco ultimamente, Chiellini è il difensore più forte degli ultimi 10 anni ma ha sempre problemi…».