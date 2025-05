Cassano contro Inzaghi: «Ha buttato via l'ennesimo Scudetto! Mister disastroso rispetto a quel tecnico» - Calcio News 24

Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter e opinionista, attacca fortemente Simone Inzaghi

AViva El Futbol, Antonio Cassano non ha usato mezzi termini dopo il risultato dell’Inter contro la Lazio: soprattutto nei confronti di Simone Inzaghi.

SCUDETTO BUTTATO – «Settimana scorsa ho detto: se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto, il voto è 10. Con lo scudetto arriva la lode. I grandi meriti del Napoli sono fuori discussione, ha fatto una roba memorabile, fuori da ogni logica. Il voto è 10 oggi. Ora andiamo sull’Inter. Lo scudetto è stato buttato al cesso dall’Inter che ha 22 titolari, se tu metti i secondi undici nerazzurri a tutte le altre squadre, rimangono i più forti comunque».

IL DEMERITO DI INZAGHI – «Tutto andava in questa via, tre anni lo scudetto è stato buttato al cesso, tre anni su quattro. L’Inter tre volte aveva una squadra dietro e l’ha perso, l’ha vinto solo l’anno scorso. Il demerito è di Inzaghi che non è riuscito a vincere con una squadra nettamente più forte. Poi la Champions, io tiferò Inter con la maglia nerazzurra, ma qui si analizza il campionato e l’Inter ha buttato al cesso 3 scudetti su 4».

LA RISPOSTA ALLE CRITICHE SU ARNAUTOVIC – «Arnautovic sbaglia quel gol e la colpa è sua, ma perché non diciamo del gol di Acerbi al Barcellona all’ultimo allora… Sono episodi così, ma non posso pensare che i nerazzurri stiano buttando il terzo scudetto in quattro anni».

CITO ALLEGRI – «Si sta facendo un disastro, poi si parla del miglioramento dei giocatori… Se perde anche la finale col PSG, vuol dire un solo scudetto e due finali perse. E allora cito Allegri, che ha vinto 5 scudetti in 5 anni, giocando alla carlona e tutto. Ma lui li scudetti li vinceva, Inzaghi è il più forte di tutti e ne ha buttati 3 in 4 anni. Voi mi parlate di Taremi, ma le riserve dell’Inter sono sempre più forti di tutti gli altri».