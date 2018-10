Cassano torna al gol: ecco il primo centro in amichevole con la “sua” Virtus Entella – VIDEO

Antonio Cassano è tornato in campo. E, adesso, anche al gol. Il fantasista di Bari Vecchia, che da questa settimana è tornato ad allenarsi – pur senza essere tesserato – con la Virtus Entella, ha impiegato infatti ben poco per tornare ad assaporare la gioia di una marcatura personale.

La rete è arrivata nella giornata di oggi, in occasione dell’amichevole disputata dalla società ancora in bilico tra Serie B e Serie C con la formazione locale della Rivarolese. Immortalato dalle immagini, Fantantonio ha risolto un’azione con una conclusione da pochi passi un’azione arrivata al centro dell’area.