Cassano ancora contro Leao: «Gioca per le ragazze». La risposta ironica del portoghese che replica sui social a Fantantonio

Non accenna a placarsi la faida a distanza tra Antonio Cassano e Rafael Leao. L’ex attaccante barese ha lanciato un nuovo, velenoso affondo nei confronti del numero 10 del Milan, aggiungendo un altro capitolo a una saga fatta di critiche feroci e repliche taglienti. Un rapporto teso che si trascina da anni, durante i quali Cassano non ha mai risparmiato giudizi durissimi.

Questa non è la prima volta che l’ex fuoriclasse di Roma e Real Madrid critica Leao. In passato, le sue considerazioni avevano già fatto molto discutere: «È un giocatore farlocco», aveva sentenziato, mettendo in dubbio il valore assoluto del portoghese. In un’altra occasione, l’attacco era stato ancora più diretto e personale: «Non sa tenere la palla, deve fare il rapper». Affermazioni pesanti a cui Leao aveva spesso replicato via social, a volte con la semplice emoticon di un pagliaccio, cercando di dare le risposte più importanti sul campo.

L’ultimo attacco, arrivato durante un collegamento con il programma “Viva el Futbol” con Lele Adani e Nicola Ventola, sposta la critica dal piano tecnico a quello motivazionale. Secondo Cassano, il problema di Leao non sarebbe il talento, ma l’attitudine: «A Leao piace giocare a calcio per impressionare le ragazze, non lo fa per squadra e compagni, non gli interessa vincere le partite».

La replica del diretto interessato, che cerca il definitivo riscatto alla corte del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, non si è fatta attendere. Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), Leao ha risposto con ironia pungente, scrivendo semplicemente: «Mi ama tantissimo».

He loves me so much 😭😭😭 https://t.co/WCbNMM83M9 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) July 17, 2025

Il botta e risposta conferma che tra i due non scorre affatto buon sangue. Con la stagione che deve ancora iniziare, è probabile che Cassano abbia altri colpi in canna. A Rafael Leao, come sempre, non resta che il campo per zittire le critiche e trascinare il Milan verso traguardi importanti, come seppe fare nella memorabile cavalcata scudetto del 2022.