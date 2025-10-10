Cassano: «Pioli è incasinato di brutto e salterà. Per la Fiorentina c’è un solo nome». Le dichiarazioni dell’ex fantasista sulla squadra viola

Panchina a rischio, un ultimatum e un successore già designato. Antonio Cassano, nel suo consueto stile senza filtri, emette la sua sentenza sul futuro di Stefano Pioli alla Fiorentina. Durante il suo format “Viva el Futbol“, l’ex attaccante ha analizzato il momento nerissimo della squadra viola, prevedendo un imminente cambio in panchina e indicando in Luciano Spalletti l’unico nome possibile per la successione.

La critica di Cassano è totale: non avrebbe mai scelto Pioli e ora, visti i risultati disastrosi, lo considera a un passo dall’esonero. «Io ho l’impressione che tra non molto Pioli possa saltare. È terzultimo e devi andare a Milano. O raddrizzi il trend dopo questa sosta… oppure sei destinato a saltare. Quando questi allenatori vanno in Cina o in Arabia a prendere soldi… Io non lo avrei preso, avrei preso Iraola o altri. Ha 3 punti ed è incasinato di brutto. Lo aspetti? Io penso che l’unico nome altisonante, che viene da due anni tribolati, è quello di Spalletti».

L’analisi di “Fantantonio” è spietata. La classifica deficitaria (“è terzultimo”) e un calendario proibitivo, a partire dalla trasferta a San Siro contro il Milan dopo la sosta, formano un cocktail letale per il tecnico. Secondo Cassano, se non arriverà un’immediata inversione di tendenza, l’addio sarà inevitabile.

La sua non è solo una critica ai risultati, ma anche al profilo dell’allenatore, con una stoccata alle sue esperienze passate. Ma è sul finale che Cassano lancia la sua bomba: in caso di esonero, vede un solo nome “altisonante” in grado di risollevare la Fiorentina, quello di Luciano Spalletti. Una suggestione forte, che aggiunge ulteriore pressione a un ambiente già incandescente. Mentre la società viola continua a professare fiducia in Pioli, la sosta per le nazionali si trasforma in un vero e proprio conto alla rovescia per il tecnico.