Agente Locatelli: «Trattativa lunga un anno e mezzo, bravo Cherubini». Le dichiarazioni del procuratore Stefano Castelnovo

Stefano Castelnovo, agente di Locatelli, è stato intervistato da Tuttosport.

TRATTATIVA LUNGA – «Due mesi? È da un anno e mezzo, in realtà, che abbiamo cominciato a lavorare e trattare per portare Manuel in bianconero. Già Paratici avrebbe voluto Locatelli. Poi Cherubini, in questo mercato, è stato bravo a portare a termine l’operazione. E non è stato uno scherzo, tutt’altro, Carnevali si è confermato un ottimo venditore».

POLEMICHE – «Chi pensa che Carnevali abbia regalato Manuel alla Juventus forse ha letto male il comunicato ufficiale e i dettagli dell’affare».

PRIMA SCELTA – «Manuel, anche dopo il mancato trasferimento della scorsa estate, come preferenza per l’Italia ha sempre continuato ad avere la Juventus. Siamo stati tutti determinati nel volerlo accontentare».

