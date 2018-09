Milan in emergenza: col Sassuolo attacco tecnico con Castillejo falso nueve

Il Milan affronta il Sassuolo e Gattuso vara il nuovo attacco ‘leggero’ affidandosi all’estro di Samu Castillejo

Sassuolo–Milan, il posticipo della settima giornata di Serie A, metterà di fronte due squadre che vivono due momenti opposti: la formazione neroverde ha 13 punti in classifica, è la sorpresa del campionato, ed è guidata da uno degli allenatori emergenti più in voga del momento, ovvero Roberto De Zerbi; quella rossonera invece ha solo 6 punti, è al di sotto delle aspettative e il suo allenatore, Rino Gattuso, rischia l’esonero. Il tecnico milanista dovrà rinunciare a Higuain e dovrebbe puntare su Samu Castillejo.

Patrick Cutrone e Fabio Borini sono stati convocati ma non sono al 100% e non dovrebbero partire dall’inizio. Contro il Sassuolo dovrebbe esserci una grande chance per l’esterno d’attacco spagnolo che dovrebbe agire da punta centrale o se preferite da falso nueve con Calhanoglu e Suso ai suoi lati. Un Milan inedito che, giocoforza, prenderà spunto dal Sassuolo che gioca con un 4-3-3 con il centravanti di manovra, ovvero con Kevin Prince Boateng al centro dell’attacco e con Berardi e Di Francesco ai suoi lati. Rino punta su Castillejo e spera che l’ex Villarreal possa mettere in difficoltà il Sassuolo con la sua velocità in fase di ripartenza per non incappare in un altro ‘fatal Sassuolo“…