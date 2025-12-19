Castro carica il Bologna: «Vogliamo portare a casa la Coppa. Contro l'Inter sarà necessario...» - Calcio News 24

Castro carica il Bologna alla vigilia di Bologna-Inter: “Partita secca, zero errori contro un’Inter fortissima”

È il giorno di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana che mette in palio l’accesso alla finale contro il Napoli. Poco prima del calcio d’inizio, Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset, offrendo una lettura chiara e concreta della partita che attende i rossoblù nella cornice internazionale di Riyadh.

Castro ha subito sottolineato l’approccio richiesto per una sfida di questo livello: «Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli dove possiamo fare bene. Dobbiamo sbagliare zero, anzi meno uno». Parole che rendono evidente quanto ogni minimo errore possa costare caro contro una squadra come l’Inter, abituata a sfruttare ogni disattenzione.

L’attaccante argentino ha insistito sull’importanza dei dettagli: «Se regali anche solo l’1% di qualcosa può essere difficile». La semifinale di Bologna-Inter si giocherà proprio sulla concentrazione costante e sulla capacità di restare dentro il match per tutti i novanta minuti, o anche oltre, considerando la posta in palio. Castro evidenzia come la squadra debba mantenere lucidità in ogni fase del gioco, senza concedere spazi ai nerazzurri.

Riguardo alla sfida contro l’Inter, Castro non mostra timore ma rispetto, consapevole della forza dell’avversario e del prestigio della Supercoppa: «Lautaro è un grandissimo giocatore, ha fatto grandi cose in carriera, anche in Nazionale. Uno vuole sempre giocare con calciatori di questo livello». Il riferimento a Lautaro Martínez sottolinea il valore tecnico dei nerazzurri e la qualità degli avversari che il Bologna dovrà affrontare.

Le dichiarazioni di Castro restituiscono l’immagine di un Bologna concentrato, maturo e pronto ad affrontare una partita secca in cui ogni errore può essere decisivo. In Bologna-Inter, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà alzare il livello sotto tutti i punti di vista: tattico, fisico e mentale. Come ha ricordato lo stesso attaccante, per provare a vincere servirà una prestazione quasi perfetta, con attenzione massima a ogni dettaglio e zero concessioni agli avversari. La semifinale si preannuncia intensa e spettacolare, e il palcoscenico della Supercoppa offrirà ai rossoblù l’occasione di misurarsi con una delle formazioni più forti del campionato.

