Cataldi: «Tutti sanno che per me la Lazio è tutto. Vogliamo dare l’Europa alla nostra gente». Le dichiarazioni del centrocampista

Un gol pesantissimo, segnato all’ultimo respiro, che salva la Lazio dalla sconfitta ma non dalla delusione. È Danilo Cataldi, ancora una volta, a prendersi la squadra sulle spalle, trasformando con freddezza il calcio di rigore che fissa il risultato sul 3-3 all’Olimpico. A fine partita, però, nelle sue parole ai microfoni di DAZN non c’è spazio per l’esultanza personale, ma solo per l’analisi lucida di un leader e per una struggente dichiarazione d’amore.

Il centrocampista, tornato a essere il cuore pulsante della squadra, ha espresso tutta la sua amarezza per una vittoria sfumata, ribadendo però il suo legame indissolubile con i colori biancocelesti. «Gol? Pesava tanto, è stata una partita strana, ritmi alti, volevamo proseguire con un’altra vittoria, dobbiamo accontentarci del pareggio. Lo sanno tutti che la Lazio per me è tutto, sono contento di essere tornato a indossare questa maglia, è una cosa meravigliosa, vorrei poter dare alla gente quello che merita, tornare in Europa, quello che ci compete. Dobbiamo fare di più».

Le parole di Cataldi sono quelle di un vero capitano, un “tifoso in campo” che sente la responsabilità di rappresentare il suo popolo. La gioia per essere tornato a vestire la maglia che ama si mescola con la consapevolezza che la squadra non sta ancora esprimendo il suo pieno potenziale. Il suo non è un messaggio di festa per il punto guadagnato, ma un richiamo severo a sé stesso e ai compagni: “dobbiamo fare di più”.

In un momento di estrema difficoltà, è ancora una volta il ragazzo cresciuto a Formello a indicare la via. Il suo gol ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesantissima, ma le sue parole, cariche di lazialità e ambizione, sono forse ancora più importanti: un’iniezione di orgoglio e un monito a non accontentarsi mai, per riportare la Lazio dove merita.