Cavani Salernitana, i granata sognano il grande colpo: le ultime

Cavani Salernitana, il club granata sogna il colpo da 90 nel reparto offensivo. Una trattativa difficile, ma non impossibile

Il Corriere dello Sport rilancia il sogno per l’attacco della Salernitana: Edinson Cavani. L’uruguaiano è pronto a lasciare il Manchester United a parametro zero e gradirebbe il ritorno in Italia per questo finale di carriera.

Certo, l’ingaggio è proibitivo per le casse dei campani, ma sognare non costa nulla. Dopo il colpo Ribery, a Salerno aspettano ora anche il Matador, che ha due figli a Napoli e potrebbe decidere di riavvicinarsi alla famiglia.