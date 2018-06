Cavani, splendido gol del Matador in Uruguay-Portogallo – VIDEO

Che gol del Matador Cavani in Uruguay-Portogallo, l’ex Napoli chiude di testa un triangolo di 50 metri con Suarez

Bastano appena 6 minuti e l’ottavo di finale del Mondiale 2018, Uruguay-Portogallo, si è già sbloccato. Ci pensa il Matador. Edinson Cavani, ex Napoli e Palermo, oggi al Paris Saint-Germain, trova la sua seconda rete nel Mondiale in Russia e sblocca incredibilmente il match contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il gol dell’1-0 siglato dall’Uruguay è una vera e propria pagina da manuale del calcio di altafiniana memoria. Un uno-due a distanza tra i due ‘toreri’ uruguagi, Cavani e Suarez.

Al minuto 6 Bentancur riceve palla nella sua metà campo e allarga il gioco per il terzino destro che trova il Matador tra le linee poco dopo la linea di centrocampo. Il bomber del Psg alza lo sguardo e lancia in profondità con un tocco preciso di 50 metri il compagno Suarez. L’attaccante del Barca stoppa di petto, converge verso il centro e dà un’occhiata in mezzo prima di far partire un cross arcuato sul secondo palo che trova lo stacco imperioso di Cavani che batte di testa Rui Patricio. E’ 1-0 Uruguay, il Mondiale rischia di perdere anche Cr7 dopo Lionel Messi.