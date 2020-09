Ceferin risponde ad Agnelli: «Calcio solido, riportiamo i tifosi allo stadio» – VIDEO

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato durante la 24esima Assemblea Generale dell’Eca

TIFOSI – «Abbiamo lavorato notte e giorno con club e leghe per rimettere il calcio sulla giusta strada. Abbiamo una idea di quanto il calcio abbia ridato speranza alle persone. Non è la cosa più importante, ma i tifosi di tutto il mondo hanno ricevuto una grande fonte di ottimismo dal calcio in tv. Il calcio è forte e possiamo essere ottimisti, anche se i problemi non sono scomparsi del tutto. Siamo pronti ad aprire un nuovo capitolo, il futuro è nelle nostre mani».