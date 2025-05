Brescia, Cellino non ci sta e attacca: «Si sono inventati il piano per salvare la Sampdoria! Futuro? Io a Brescia non torno più!»

Massimo Cellino, numero uno del Brescia, ha attaccato la Sampdoria e la FIGC nell’intervista rilasciata a Il Giornale di Brescia. Le parole

Massimo Cellino, Presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista piena di rabbia e rammarico per il terremoto avvenuto qualche giorno fa e ancora in corso in Serie B. Le parole rilasciate sulle colonne de Il Giornale di Brescia:

CESSIONE CLUB – «Cessione del club? Prezzo basso e pagamento dilazionato nel tempo. Io non conosco questo gruppo che sta trattando, ma le condizioni sono le stesse della trattativa con Radrizzani, che però si è tirato indietro dopo il casino scoppiato. Lui o gli altri per me sono uguali»

BRESCIA – «Di una cosa sono certo. Io a Brescia non torno più. Non ci metto più piede nemmeno per un caffè. Sono un ex. Il passo adesso però non lo devo fare io, ma chi vuole comprare. Gruppo Marroccu? Taccio».

SAMPDORIA – «E già al Fisco abbiamo pagato 11.8 milioni del vecchio debito della Brescia service di Corioni. Io non sono così ricco e poi non posso pensare che non venga fatta una deroga al 6 giugno per tutte le squadre coinvolte in questo casino che ha fatto la Federazione. Non sappiamo se bisogna iscriversi in B o in C e che banca ci dà fiducia per le fidejussioni. La Figc si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria».

