CEO Superlega: «UEFA dice di possedere il calcio»

Le parole di Bernd Reichart, CEO della Superlega, sui rapporti tra la UEFA e le principali squadre d’Europa

Bernd Reichart, CEO della Superlega, ha parlato in conferenza stampa attaccando la UEFA.

PAROLE – «La UEFA vive in una situazione molto confortevole, senza rischi d’impresa. Vive del sudore dei club. È necessario proporre soluzioni. Dobbiamo poter lavorare liberamente. La UEFA dice di possedere il calcio. Rifiuta qualsiasi contributo che venga dall’esterno. I club devono essere in grado di gestire il proprio destino come accade nei campionati nazionali. Nessuno mi ha spiegato perché questo non dovrebbe accadere a livello europeo».