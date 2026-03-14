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Serie B

Clamoroso a Cesena: Ashley Cole scelto come nuovo allenatore dopo l’esonero di Mignani

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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ashley cole

Cesena, svolta clamorosa per i bianconeri: Ashley Cole pronto a prendere la guida della squadra dopo Mignani

Il Cesena ha deciso di cambiare guida tecnica dopo l’esonero di Michele Mignani: la società romagnola ha scelto di affidare la panchina all’ex campione inglese Ashley Cole, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. La decisione arriva in un momento di tensione interna dopo una serie di risultati e confronti tra tecnico e dirigenza che avevano messo in discussione il futuro di Mignani alla guida del club.

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Chi è Ashley Cole, in breve

Ashley Cole è un ex terzino sinistro inglese considerato tra i migliori del suo ruolo: ha giocato ad alto livello con Arsenal e Chelsea, collezionando numerosi titoli nazionali e internazionali e oltre 100 presenze con la nazionale inglese. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera da allenatore e dirigente, portando con sé un’esperienza internazionale e un profilo di grande prestigio.

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