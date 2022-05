Cessione Cagliari, alcuni investitori si sarebbero fatti avanti per rilevare la società

Cessione Cagliari: alcuni investitori sarebbero pronti a rilevare la società dall’attuale patron Tommaso Giulini

Le ultime stagioni del Cagliari e la lotta per la salvezza sempre più complicata per i rossoblù sta facendo pensare Giulini e all’ipotesi cessione.

Risultati poco positivi in questi anni e le contestazioni dei tifosi stanno portando novità in società. Alcuni investitori si sarebbero fatti avanti per rilevare le quote dei rossoblù. La conferma arriva da Sky Sport.