Esonero Mazzarri, il retroscena: Giulini voleva allontanarlo prima da Cagliari

Il presidente del Cagliari avrebbe voluto esonerare e sollevare Walter Mazzarri dall’incarico di allenatore da molto prima

Un addio brutto e dai toni alti e poco cortesi: ecco come è stato l’addio fra Walter Mazzarri e Tommaso Giulini. Una vicenda surreale, gestita non nel migliore dei modi e che rischia di protrarsi per vie legali nei tribunali.

Come riportato da Tuttosport, il Presidente del Cagliari avrebbe voluto allontanare Mazzarri dalla panchina degli isolani molto prima della sconfitta contro l’Hellas Verona. L’occasione sarebbero stato le due sconfitte contro l’Udinese. Soltanto la diplomazia e la pazienza di Stefano Capozucca hanno bloccato il Presidente.