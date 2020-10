Champions League, Cristiano Ronaldo vs Messi: l’ultima volta fu nel 2011

Torna il grande duello del calcio mondiale.

Il sorteggio della Champions League, inserendo Juventus e Barcellona nello stesso girone, ha messo uno contro l’altro Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

I due in carriera si sono affrontati 35 volte con 10 vittorie per CR7, 16 per Messi e 10 pareggi.

L’ultimo scontro diretto risale al 6 maggio 2018 nel Clasico di ritorno di quella Liga mentre l’ultimo confronto in Champions League risale alla semifinale fra Real Madrid e Barcellona della stagione 2010/11.

È la prima volta, invece, che i due si affrontano nella fase a gironi.