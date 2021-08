Il gruppo D della Champions League è uguale per 3/4 a quello della scorsa edizione: l’ironia social del Borussia Moenchgladbach

Il gruppo D nei sorteggi di Champions League porta alla memoria il gruppo B della scorsa edizione della coppa almeno per i tre quarti delle squadre. Dall’urna di Istanbul, nel girone dell’Inter, sono saltati fuori Real Madrid e Shakhtar Donetsk di De Zerbi.

Gruppo identico rispetto a quello dello scorso anno per i nerazzurri, fatta eccezione per il Borussia Moenchgladbach non qualificato. E si scatena l’ironia social del club: «Non siamo stati invitati alla reunion del gruppo D».