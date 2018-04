Il ds della Lazio, Igli Tare, protagonista di un siparietto in diretta tv: alla domanda sul tifo o meno per la Roma in semifinale di Champions League contro il Liverpool ha risposto così…

A Roma il derby dura 365 giorni all’anno. Una partita sentita in ogni angolo della città, simbolo di una supremazia cittadina che vale mesi, o anche più. E anche i dirigenti delle due squadre dimostrano spesso di non essere da meno, mantenendo bene le distanze dai colori dell’altra sponda del Tevere. Così succede che il ds della Lazio, Igli Tare, interpellato durante l’intervista post-gara di ieri, si sia reso protagonista di un siparietto sulla prossima semifinale della Roma in Champions League.

Tare, in un’intervista ai microfoni di Mediaset Premium, alla domanda sul suo tifo o meno per i giallorossi nella semifinale di Champions League contro il Liverpool, ha glissato rispondendo: «Non ho sentito la domanda…a volte un mancata risposta è una risposta». Un momento che ha generato le risate dei presenti in collegamento, col dirigente biancoceleste che ha poi parlato dell’obiettivo stagionale della Lazio: «Non siamo degli intrusi ormai, meritiamo un posto in Champions. Ma non andarci non significherà che venderemo i nostri big. Sarebbe comunque importante per la crescita sportiva ed economica del club».