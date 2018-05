La Notte del Maestro ha messo insieme il meglio del calcio mondiale degli ultimi 15 anni, e non poteva dunque mancare un cannoniere come Christian Vieri

Ne ha segnati di gol Vieri a San Siro, da bomber di razza qual è. Ogni volta, però, è sempre un tuffo in mille emozioni per Christian che estroverso ed egocentrico com’è non perde mai occasione per festeggiare a suo modo. E’ successo anche stasera nel corso della Notte del Maestro. D’altronde fare gol è come andare in bicicletta: una volta che impari poi non smetti più.

Calcio di punizione per i bianchi, Vieri galleggia sulla linea del fuorigioco e stoppa a seguire, poi per un attaccante come lui è un gioco da ragazzi battere a rete: tiro di sinistro, seppur un po’ sporco, e via a festeggiare. Bobo si toglie la maglia e festeggia come se questa rete valesse 3 punti. Per finire, poi, il divertente siparietto con Antonio Cassano, un altro che in quanto a spettacolo, in campo e fuori, non ha mai scherzato. Ah, e l’esultanza non è stata nemmeno l’unica perla della serata di Vieri che, non trovando il suo nome nello spogliatoio dell’Inter, lo scrive a mano su un foglietto per poi attaccarlo alla parete con lo scotch. Che fatica la vita da bomber…