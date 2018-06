Chelsea in vendita? Abramovich dice ‘no’ a offerta di due miliardi

Il presidente del Chelsea, Roman Abramovich, ha rifiutato un’offerta di 2 miliardi per vendere il club

Roman Abramovich ha rifiutato un’offerta di due miliardi di sterline per vendere il Chelsea. Il presidente del club londinese, come raccolto in esclusiva dal Daily Mail, si è visto pervenire la mega offerta da Jim Ratcliffe, magnate del settore petrol-chimico. Abramovich, patron del Chelsea dal 2003, starebbe pensando di cedere il club per il mancato rinnovo del suo visto da parte del governo inglese.

Il ‘no’ del presidente russo a Ratcliffe, però, potrebbe non essere definitivo. L’attuale patron acquistò il club ‘blue’ nel 2003 per 140 milioni di sterline (stimati in 400 con tutti gli oneri) e la sua cessione a due miliardi varrebbe una plusvalenza senza precedenti. I soldi, d’altronde, non sono un problema per Ratcliffe, il quale, già proprietario del Losanna, possiede un patrimonio stimato in oltre 21 miliardi di sterline.