Chelsea: un box fumatori a Stamford Bridge per Maurizio Sarri

Il Chelsea sta progettando un box fumatori all’interno dello stadio Stamford Bridge per accontentare il nuovo tecnico Maurizio Sarri famoso fumatore.

Il tecnico Maurizio Sarri ha sostituito da pochi giorni un altro italiano sulla panchina del Chelsea, Antonio Conte e sta già facendo parlare di sé. Il club londinese ha spinto molto per portare in Inghilterra l’allenatore toscano e adesso sta progettando una sorta di “regalo”. Sarri è un famoso fumatore che ha sempre seguito le partite con l’immancabile mozzicone di sigaretta per far fronte alla mancanza del fumo; una mancanza molto pesante, dato che, secondo i giocatori del Napoli, i pacchetti consumati dal tecnico fossero 4/5 al giorno. Il mister adesso in Inghilterra, si fa spedire i suoi pacchetti dall’Italia, ma per quanto riguarda le gare deve fare i conti con il regolamento rigido della Premier che non consente di fumare a bordocampo. Il Chelsea, date le norme, avrebbe pensato ad un omaggio per Sarri e, secondo quanto riportato dal Mirror, starebbe progettando un box fumatori nello stadio di casa, Stamford Bridge, per accontentare il nuovo allenatore. La struttura dovrà essere realizzata in circa tre settimane, in modo da esser pronta per l’inizio del campionato di Premier League.