Chelsea, Granovskaia: «Rinnovo Giroud? Unica decisione da prendere»

Marina Granovskaia ha parlato del rinnovo di Olivier Giroud con il Chelsea: le sue parole

Marina Granovskaia ha parlato del rinnovo di Olivier Giroud con il Chelsea, nonostante le tante voci di mercato che circolavano sull’attaccante.

«È stato cruciale in tanti momenti per noi, ha dato il suo contributo nelle vittorie della FA Cup nel 2018 e dell’Europa League nel 2019. Ha continuato poi a fare gol molto importanti e non lo dimenticheremo, come quello contro l’Atletico Madrid per la conquista della Champions League di questa stagione. Non potevamo fare altro che prendere la decisione di rinnovare il suo contratto».