Chelsea Los Angeles FC 2-0, decidono il match le reti di Pedro Neto e Enzo Fernández! Il racconto

Chelsea Los Angeles FC 2-0, decidono il match del Mondiale per Club i gol di Pedro Neto e Enzo Fernández! Il racconto della partita

Il Chelsea parte con il piede giusto al Mondiale per Club, superando 2-0 il Los Angeles FC in una sfida più combattuta di quanto il punteggio lasci intendere. All’esordio nel torneo, la squadra di Enzo Maresca ha mostrato qualità e qualche fragilità, riuscendo comunque a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Pedro Neto e Enzo Fernández.

Il match, disputato al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si è sbloccato al 34’ con una perla del portoghese Neto: servito da Jackson con un filtrante perfetto, ha saltato Hollingshead con una finta secca e ha battuto Lloris sul primo palo. Il raddoppio è arrivato al 79’, quando Fernández, subentrato nella ripresa, ha controllato con eleganza un cross di Delap e ha trafitto ancora l’ex portiere del Tottenham da distanza ravvicinata.

Il Chelsea ha rischiato in più occasioni, soprattutto dopo l’ingresso in campo dell’ex Olivier Giroud, che ha dato nuova linfa all’attacco californiano. Bouanga, in particolare, ha sfiorato il gol in due circostanze. Con questa vittoria, i Blues si portano in testa al Gruppo D, in attesa della sfida tra Flamengo ed Espérance Tunisi.