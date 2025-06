Chelsea, Maresca vuole essere protagonista: «Al Mondiale per Club per vincere. Mentalmente stiamo benissimo»

Chelsea, Maresca vuole essere protagonista del Mondiale per Club. Le dichiarazioni del tecnico italiano

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea, ha parlato di come arriva al Mondiale per Club, che partirà nella notte tra il 14 e il 15 giugno con il match tra gli egiziani dell’Al Ahly e gli statunitensi dell’Inter Miami,e che vedrà tra le partecipanti anche i Blues, neo campioni della Conference League.

DICHIARAZIONI – «Mentalmente ci arriviamo benissimo. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi anche se nel corso dell’anno sono cambiati, visto che abbiamo anticipato di un anno il ritorno in Champions. In più abbiamo vinto la Conference. Quando sei al Chelsea però devi provare a giocare ogni competizione per vincerla».

DUBBI – «Affrontiamo formazioni di paesi lontani, con cui non c’è una relazione come per le altre squadre di Premier o in Europa. Ci prepariamo cercando di guardare più partite possibili degli avversari, analizzandoli nel minimo dettaglio. Giocheremo in America, in stadi e ambienti diversi: è tutta una novità, non solo per noi».

I SUOI TALENTI – «Sono tre talenti. Delap l’ho allenato nell’Under 21 del City: ha già esperienza di Premier, è retrocesso con l’Ipswich ma ha fatto 12 gol. Ed è un ragazzo forte. Gli altri due avranno bisogno di tempo: sono entrambi classe 2005, dovremo capire quando saranno pronti ma in prospettiva sono giocatori molto forti».