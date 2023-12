Chelsea, Pochettino: «Sono deluso della nostra posizione in classifica»

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta in Premier League contro i Wolves

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta in Premier League contro i Wolves.

PAROLE – «Ovviamente avremmo voluto essere in un’altra posizione a questo punto della stagione, non posso dire il contrario. Devo essere onesto e ammettere di essere eluso. Non frustrato, sapevamo che sarebbe stata dura, ma le circostanze non sono andate a nostro favore. Gli infortuni hanno avuto un peso, non ci hanno permesso di svilupparci come avremmo voluto, ma non ho dubbi sul fatto che più avanti saremo nella posizione che ci spetta e che ci meritiamo».