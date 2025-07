Chelsea Psg, si decide il Mondiale per Club. Ore 21: l’ambizione degli inglesi e i giovani di talento di Maresca contro la fame dei francesi e la macchina perfetta di Luis Enrique

Chelsea Psg, si decide il Mondiale per Club. L’ambizione degli inglesi e i giovani di talento di Maresca contro la fame dei francesi

Un miliardo di dollari di montepremi, 32 squadre partecipanti e, alla fine, a contendersi il primo, storico titolo del nuovo Mondiale per Club sono due potenze europee. La finale di questa sera al MetLife Stadium tra Paris Saint-Germain e Chelsea è la conferma, quasi scontata, della supremazia del calcio del Vecchio Continente. Sotto gli occhi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e del numero uno della FIFA, Gianni Infantino, la squadra di Luis Enrique, strafavorita, cerca la gloria eterna contro i giovani e ambiziosi Blues di Enzo Maresca, con un passato da giocatore bianconero.



Per il PSG, questa non è solo una finale, ma l’appuntamento con la storia. Dopo aver conquistato il triplete in Francia e, soprattutto, la sua prima, agognatissima Champions League, il club parigino punta al quinto trofeo stagionale, un en plein che consacrerebbe il progetto di Luis Enrique come uno dei più vincenti di sempre e darebbe un senso ancora più perfetto a quanto fatto in una stagione che rimane comunque vada la più importante della storia del club. «Vogliamo chiudere una stagione fantastica nella miglior maniera possibile», ha dichiarato il tecnico spagnolo, la cui squadra arriva all’ultimo atto dopo aver umiliato il Real Madrid con un secco 4-0 in semifinale. Nonostante le assenze per squalifica di Pacho e Lucas Hernandez, il PSG si affida al suo potenziale offensivo devastante, con Dembélé e Vitinha in lizza per il Pallone d’Oro.



Dall’altra parte, c’è un Chelsea che non ha alcuna intenzione di fare da comparsa. La squadra di Enzo Maresca è cresciuta partita dopo partita, mostrando una solidità e una consapevolezza impressionanti, culminate con la convincente vittoria per 2-0 sul Fluminense in semifinale. Pur riconoscendo la forza degli avversari, il tecnico italiano ha lanciato la sua sfida: «Il PSG è una squadra incredibile e sono convinto che il suo allenatore sia il migliore del pianeta, ma ci siamo preparati al meglio e scenderemo in campo per vincere».