Chelsea Psg: perché Maresca può vincere il Mondiale per Club. Le 3 ragioni che possono dare forza agli inglesi - Calcio News 24

Chelsea e quella possibilità di vincere il Mondiale per Club contro il PSG. Le motivazioni del pronostico

Alla vigilia della finale del Mondiale per Club, il pronostico sembra scritto. Il Paris Saint-Germain (che ha battuto l’Inter in Champions) di Luis Enrique arriva all’ultimo atto dopo aver umiliato il Real Madrid, mostrando un calcio che molti definiscono “ingiocabile”, un’orchestra perfetta di tecnica e intensità. Dall’altra parte c’è il Chelsea di Enzo Maresca, una squadra giovane, a tratti imperfetta, che ha raggiunto la finale con un percorso meno scintillante ma non per questo meno significativo. Sulla carta, i parigini sono i favoriti d’obbligo. Eppure, analizzando il cammino dei Blues in questo torneo, emergono almeno tre motivi solidi per cui non solo possono giocarsela, ma possono credere fermamente di tornare a Londra con la coppa.