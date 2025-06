Chelsea agli ottavi: 3-0 senza difficoltà all’Esperance: affronterà il Benfica

Chesea agli ottavi di finale del Mondiale per Club: dopo il 3-0 con l’Esperance Tunisi affronterà il Benfica nel prossimo turno

Il Chelsea conquista con autorità il secondo posto nel Gruppo D del Mondiale per Club e accede agli ottavi di finale, dove affronterà il Benfica in un suggestivo remake della finale di Europa League del 2013. A Philadelphia, i Blues battono 3-0 l’Espérance Tunisi e archiviano la pratica con un primo tempo chiuso in crescendo. Dopo alcune buone occasioni costruite da Dewsbury-Hall e Acheampong, la squadra di Maresca rompe l’equilibrio nei minuti di recupero della prima frazione: Adarabioyo svetta di testa su punizione di Enzo Fernandez per l’1-0, poi lo stesso centrocampista argentino serve l’assist del raddoppio a Liam Delap, al primo gol con la maglia del Chelsea.

Nella ripresa il Chelsea gestisce con maturità e qualità, ruotando alcuni titolari per preservare energie in vista della fase a eliminazione diretta. L’Esperance non riesce a reagire in maniera efficace: salvo qualche tentativo sporadico, come quello di Yan Sasse, la squadra tunisina si dimostra troppo fragile per impensierire i londinesi. Anche il VAR è protagonista, intervenendo per revocare un rigore inizialmente concesso al Chelsea per un presunto tocco di mano di Meriah. Nel finale, con i ritmi in calo, c’è spazio per la terza rete: George firma il 3-0 con un destro da fuori che sorprende Ben Said, chiudendo definitivamente i giochi. Ottime le prove di Enzo Fernandez, autore di due assist, e di Dewsbury-Hall, motore instancabile del centrocampo. Positivo anche Delap, finalmente a segno. Un Chelsea solido e cinico che ora guarda con fiducia alla sfida con il Benfica, mentre per l’Espérance termina l’avventura in una competizione che ha confermato il gap ancora esistente con le realtà più strutturate del calcio europeo.